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Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara döndü! İşte yer aldığı dizi

Magazin Haberleri

Bir dönem izlenme rekorları kıran Yaprak Dökümü'nde Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara döndü. Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen ünlü oyuncu TV8'i yeni dizisi Sıfırıncı Gün'de rol aldığını duyurup Acun Ilıcalı'ya "Büyük patron" diyerek teşekkür etti.

Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in, yapımcılığını ise Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisi TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizideki sürpriz isim görenleri şaşırttı.

5 YIL SONRA DÖNDÜ

Yaprak Dökümü dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Tolga Karel, radikal bir kararla oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Tamamen farklı bir mesleğe yönelerek tır şoförlüğüne başlayan Karel, 5 yıl aranın ardından oyunculuğa döndü.

Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara döndü! İşte yer aldığı dizi

ACUN ILICALI'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Sıfırıncı Gün dizisinde yer alan Karel, fragmanı Instagram hesabından paylaştı. Karel, "5 yıl sonra efsane bir dönüş, Benim için muhteşem bir ekiple çalışmak gerçekten gurur verici. Umarım karakterimi beğenirsiniz. Büyük patron Acun Ilıcalı" notunu düştü.

Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara döndü! İşte yer aldığı dizi

Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen Tolga Karel, 5 yıl sonra ekranlara döndü! İşte yer aldığı dizi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Yaprak Dökümü Acun Ilıcalı Tolga Karel Tv8 Magazin Haberler

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