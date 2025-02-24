Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

Emri verdi, Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı istek gerçekleşiyor
Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte bütün ülkenin kilitlendiği derbinin muhtemel 11'leri
Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı

Oyuncu Zeynep Eronat: Çilekeş bir hayatım oldu, gül bahçeli bir hayat yaşamadım

Oyuncu Zeynep Eronat: Çilekeş bir hayatım oldu, gül bahçeli bir hayat yaşamadım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta oyuncu Zeynep Eronat, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Hayatına ve kariyerine dair çarpıcı açıklamalar yapan Eronat, çocukluk yıllarından meslek hayatına, özel yaşamından en büyük kırılma anlarına kadar birçok konuyu samimiyetle anlattı. Özgüven eksikliği yaşadığını itiraf eden oyuncu, iki eşinin de çocuk sahibi olmak istemediğini söyledi.

Oyuncu Zeynep Eronat, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Oyunculuğa annesinin yönlendirmesiyle başladığını söyleyen Eronat, hayatında büyük zorluklar yaşadığını ve özgüven eksikliği hissettiğini dile getirdi. Özel hayatında kimseye yer vermek istemediğini belirten oyuncu, iki eşinin de çocuk sahibi olmak istemediğini söyledi. Hayatındaki en önemli kadınlardan birinin Meral Okay olduğunu ifade eden Eronat, oyunculuğa olan sevgisini ve mesleğine olan bağlılığını da vurguladı.


"ÇİLEKEŞ BİR HAYATIM OLDU"

Oyunculuğa annesinin yönlendirmesiyle başladığını belirten Zeynep Eronat, hayatında büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi. Yaşadığı zorlukları şu sözlerle ifade etti: "Çilekeş bir hayatım oldu, gül bahçeli bir hayat yaşamadım." Ailesinin kendisini akademik bir kariyer için yetiştirdiğini söyleyen oyuncu, babasının baskıcı bir figür olduğunu belirtti.

Oyuncu Zeynep Eronat: Çilekeş bir hayatım oldu, gül bahçeli bir hayat yaşamadım

"HALA ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞIYORUM"

Eronat, yıllardır sahnelerde ve ekranlarda olmasına rağmen hâlâ kendisini yeterli hissetmediğini itiraf etti. Kendine olan güveniyle ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Hâlâ özgüven eksikliğim var, hâlâ istenmiyor ya da sevilmiyor muyum diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bu durumun, çocukluğundan itibaren yaşadığı travmalarla ilişkili olduğunu vurguladı.

Oyuncu Zeynep Eronat: Çilekeş bir hayatım oldu, gül bahçeli bir hayat yaşamadım

"İKİ EŞİM DE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEMEDİ"

Özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yapan Zeynep Eronat, anne olmak istemediğini ancak eşlerinin de çocuk sahibi olmayı istemediğini söyledi. "İki eşim de çocuk sahibi olmak istemedi" diyen oyuncu, bu durumun hayatında bir eksiklik yaratmadığını ve pişmanlık duymadığını dile getirdi. Aynı zamanda hiçbir zaman hayatını kolaylaştırmak için bir erkeğe ihtiyaç duymadığını da vurguladı.

Haberler.com / Melis Yaşar - Magazin
img

Ünlü oyuncudan müjdeli haber
img

Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca oyuncusu isyan etti
img

İşte bütün ülkenin kilitlendiği derbinin muhtemel 11'leri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: 'HDP bakanlık alabilir' dediğim için linç edildim

Gürsel Tekin, uzun zaman önce istifaya karar vermiş: Linç edildim
Yüzde 205'e varan artış! İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri

İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
Görüntü Türkiye'den! 2 metre kalınlıktaki karda yüzerek ilerledi

Videosu olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.