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Oyuncu Ufuk Özkan, 17 yıllık eski eşiyle nafaka yüzünden karşı karşıya geldi

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Yıllar önce oynadığı Geniş Aile dizisindeki Cevahir rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında birçok projede sunuculuk yapan Ufuk Özkan, 1,5 yıl önce 17 yıllık eşi Nazan Özen ile tek celsede boşandı. Sessiz sedasız boşanan çift, nafaka yüzünden karşı karşıya geldi.

"TEK KURUŞ ÖDEMEDİ"

Şimdilerde genç sevgilisiyle dolu dizgin bir ilişki yaşayan Özkan, boşandıktan sonra 45 bin TL'lik nafakanın düşürülmesi için dava açtı. Oyuncunun 6 aydır oğlu için nafaka ödemediğini söyleyerek isyan eden Nazan Özen, "Kasım ayından beri yaklaşık 6 aydır tek kuruş nafaka ödemiyor. Mayısta nafaka ceza davamız var. Kendisine her türlü ödeme kolaylığını ve anlayışı göstermemize rağmen hiçbir olumlu adım atmadı. En azından evladının temel ihtiyaçlarını gidermek adına iyi niyet göstermesi gerekirken kendisi konuyla ilgili olumsuz tavrını sürdürmekte ısrar ediyor" dedi.

Oyuncu Ufuk Özkan, uyguladığı yanlış diyet sonucu siroza yakalanmıştı. Zor bir süreçte geçen oyuncu, bir süre hastanede tedavi görmüştü.

Oyuncu Ufuk Özkan, 17 yıllık eski eşiyle nafaka yüzünden karşı karşıya geldi

Oyuncu Ufuk Özkan, 17 yıllık eski eşiyle nafaka yüzünden karşı karşıya geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ufuk Özkan Hukuk 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

konu hakkında doğruyu yanlışı bilmeden konuşmak gereksiz ama ortada bir gerçek var o da çocuğunun bakımını sağlamaya mecbur olması

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Narter Nart:

Çocuk icra ücretlerinin karşılandığı gibi nafakalarda karşılansın... Önemli olan hizmet...

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