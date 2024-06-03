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Oyuncu Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan ayrılıyor

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Yiğit Kirazcı'nın ardından başarılı oyuncu Serkan Tınmaz da Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı. Partneri ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Tınmaz'a veda eden Ceren Karakoç Yalazoğlu, "Projeler başlar, biter. Bana partner olmanın konforunu yaşattın" dedi.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. 4 ismin ayrılacağı konuşulan diziye Yiğit Kirazcı'nın ardından Serkan Tınmaz da veda ediyor.

Dizide Nursema'nın eşi Umut'u oynayan Serkan Tınmaz, yeni sezonda hikayesi bittiği için projede yer almayacak. Tınmaz ile uzun zamandır arkadaş olan ve dizide de iki partneri oynayan Ceren Karakoç Yalazoğlu, Instagram hesabından veda paylaşımı yayınlayarak "Benim canım; projeler başlar, projeler biter. Biz hep beraberiz. Partner olmanın konforunu bana hep yaşattın. Yeni maceralarımıza. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan ayrılıyor

Oyuncu Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan ayrılıyor

Oyuncu Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan ayrılıyor

Oyuncu Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan ayrılıyor

Oyuncu Serkan Tınmaz, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan ayrılıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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