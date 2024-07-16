Oyuncu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma kaldırıldı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin final yapmasıyla Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisine transfer olan usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hastaneye kaldırıldı. 73 yaşındaki usta oyuncu beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındı. Usta ismin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SEMA ÇEYREKBAŞI KİMDİR?

Sema Çeyrekbaşıoğlu 1951 yılında İzmir'de doğdu. Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden Latife Bekir Çeyrekbaşı'nın torunudur. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca, Kuyucaklı Yusuf, Kadının Adı Yok, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak gibi Türk sinemasının önemli filmlerinde de rol almıştır.