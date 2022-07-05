Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son olarak final yapan Bir Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde oynayan Selin Yeninci, önce ATV kullandı sonra da üzerinde bikinisiyle pozlar verdi.
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki 'Saniye' rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selin Yeninci, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Annedir Sırrıdır Çocuk dizisinde İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaştı. Dizisi erken final yapan oyuncu, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.
SERE SERPE YATIP POZ VERDİ
Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan Selin Yeninci, tatilinden kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor. ATV'ye binen oyuncu, renkli bikinisiyle poz vermeyi de ihmal etmedi. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yeninci, ATV üzerinde sere serpe pozlar verdi. Oyuncunun pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.