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Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son olarak final yapan Bir Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde oynayan Selin Yeninci, önce ATV kullandı sonra da üzerinde bikinisiyle pozlar verdi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki 'Saniye' rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Selin Yeninci, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Annedir Sırrıdır Çocuk dizisinde İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaştı. Dizisi erken final yapan oyuncu, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

SERE SERPE YATIP POZ VERDİ

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan Selin Yeninci, tatilinden kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor. ATV'ye binen oyuncu, renkli bikinisiyle poz vermeyi de ihmal etmedi. Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yeninci, ATV üzerinde sere serpe pozlar verdi. Oyuncunun pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Selin Yeninci'nin cesur tatil pozları...

Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi

Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi

Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi

Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi

Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi

Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Annenin Sırrıdır Çocuk Bir Zamanlar Çukurova Instagram Magazin Haberler

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