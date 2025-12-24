Haberler

Oyuncu Halil İbrahim Ceylan, menajeriyle yollarını ayırdı

Oyuncu Halil İbrahim Ceylan, menajeriyle yollarını ayırdı
Güncelleme:
Oyuncu Halil İbrahim Ceylan, menajeri Eser Küçükerol hakkında yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmesinin ardından kariyerine dair önemli bir adım attı. Yaşanan gelişmelerin kamuoyuna yansımasının ardından Ceylan'ın, profesyonel duruşunu korumak adına menajerlik anlaşmasını sonlandırdığı öğrenildi.

  • Oyuncu Halil İbrahim Ceylan, menajeri Eser Küçükerol ile olan profesyonel iş ilişkisini sonlandırdı.
  • Eser Küçükerol, yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmesi sonrasında tutuklandı.
  • Halil İbrahim Ceylan, yeni menajerlik görüşmelerini sürdürüyor.

Oyuncu Halil İbrahim Ceylan, menajeri Eser Küçükerol hakkında yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmesinin ardından önemli bir karar aldı. Ceylan, yaşanan gelişmeler sonrası Küçükerol ile olan profesyonel iş ilişkisini sonlandırdı.

TUTUKLAMA SONRASI KRİTİK KARAR

Oyuncu Halil İbrahim Ceylan, menajeri Eser Küçükerol hakkında yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmesinin ardından dikkat çeken bir adım attı.

PEOFESYONEL İŞ İLİŞKİSİ SONA ERDİ

Yaşanan gelişmeler sonrası Ceylan'ın, Eser Küçükerol ile olan menajerlik anlaşmasını feshederek profesyonel iş ilişkisini sonlandırdığı öğrenildi.

KARİYER VE İMAJ ÖNCELİĞİ

Edinilen bilgilere göre oyuncu, kariyer planlamasında herhangi bir olumsuzluğa yol açmamak adına yoluna farklı bir ekip ile devam etme kararı aldı.

YENİ MENAJER ARAYIŞI

Halil İbrahim Ceylan'ın yeni projeleri ve gelecek planlaması doğrultusunda menajerlik görüşmelerini sürdürdüğü, kısa süre içinde yeni yapılanmanın netleşeceği ifade ediliyor.

Küçükerol zararlı madde kullanımını kolaylaştırmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

