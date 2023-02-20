Oyuncu Gözde Kaya 'Kedi ve köpekler için fare zehri konmuş' dedi Eda Ece çileden çıkıt: Bunu yapanlar insan değil

Oyuncu Gözde Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köpeklerin ölmesi için parklara fare zehri konulduğunu iddia ederek isyan etti. Söz konusu iddiayı görerek isyan eden Eda Ece, "Bunu yapanlar insan değil. Sizin gibi acımasız bir kalbi zehirlemek lazım" diyerek ateş püskürdü.

Ramo ve Senden Daha Güzel gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Gözde Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Göztepe'de bazı parklara köpeklerin ölmesi için fare zehri konulduğunu ileri sürdü. Paylaşımın kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından oyuncu Eda Ece'den tepki gecikmedi.

"KEDİ VE KÖPEKLERİN ÖLMESİ İÇİN FARE ZEHRİ KONMUŞ"

Instagram hesabından paylaşım yaparak köpeklerin zehirlendiğini ileri süren Gözde Kaya, "Göztepe özgürlük parkı, Çiftehavuzlar sahil, bu civarlar ve bilemediğimiz yakınlarda kedi ve köpeklerin ölmesi için fare zehri konmuş. Çevremizden de köpeklerin zehirlenme haberleri, hatta videoları geliyor. Lütfen köpeklerinize özellikle yerden bir şey yememesine çok dikkat edin ve çok rica ediyorum bu bilgiyi paylaşın! Köpeklerinizde halsizlik, titreme, kusma vs belirtiler gözlemlerseniz hemen en yakındaki kliniğe giderek acil müdahale sağlayın lütfen. Biter mi bir gün kötülükleriniz" ifadelerini kullandı.

EDA ECE: SİZİN GİBİ ACIMASIZLARI ZEHİRLEMEK LAZIM

Gözde Kaya'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Köpeklerin zehirlenme iddiasına sessiz kalmayan Eda Ece, "Bunu yapanlar; siz insan değilsiniz, yaşama hakkına saygınız yok. Merhametsizsiniz, canisiniz. Sizin gibi acımasız bir kalbi olanı zehirlemek lazım. En büyük tehlike sizsiniz, onlar değil. Topluma zarardan başka bir şey getirmezsiniz. İşte kötülük bu" dedi.