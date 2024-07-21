Oyuncu Devrim Yakut: Babam zor bir adamdı, annemi korudum

Oyuncu Devrim Yakut Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Yakut, "Babam zor bir adamdı, annemi babama karşı korudum" dedi.

Ünlü oyuncunun konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"BABAM DELİ DOLU BİR ADAMDI"

"Ben önden korkmayı seven biri değilim. Belki de mecbur kaldığım için öyle. Annem naif kadındı. Babam deli dolu bir adamdı. Annemi korumak da bana düştü büyük ihtimalle. Annem o kadar hassas bir kadındı ki, babama ve dünyaya karşı da annemi korumak zorunda kaldım."

"GENELDE SOĞUKKANLIYIMDIR"

"Şimdi bile ailede bir kriz olduğunda ilk aranan kişi benimdir çünkü ben genelde soğukkanlıyımdır. Dolayısıyla babamın rahatsızlığı üzerinden de yaşadığımız her tatlı güne dua ediyorum. Çünkü çok erken fark ettik. Ankara'ya bir turneye gitmiştim. 2 ay önceki babamla 2 ay sonraki babam aynı değildi. Nöroloğa gidince başlangıcı olduğunu yakaladık. O yüzden hayat kalitemiz şu an iyi."