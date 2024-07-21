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Oyuncu Devrim Yakut: Babam zor bir adamdı, annemi korudum

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Ünlü oyuncu Devrim Yakut, Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Babasının zor bir adam olduğunu ve annesini babasına karşı koruduğunu ifade eden Yakut, ailede kriz olduğunda ilk aranan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Babasının rahatsızlığı üzerinden yaşadığı her tatlı güne dua ettiğini söyleyen Yakut, babasının hastalığının erken fark edildiğini ve bu sayede hayat kalitesinin iyi olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Devrim Yakut Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Yakut, "Babam zor bir adamdı, annemi babama karşı korudum" dedi.

Ünlü oyuncunun konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"BABAM DELİ DOLU BİR ADAMDI"

"Ben önden korkmayı seven biri değilim. Belki de mecbur kaldığım için öyle. Annem naif kadındı. Babam deli dolu bir adamdı. Annemi korumak da bana düştü büyük ihtimalle. Annem o kadar hassas bir kadındı ki, babama ve dünyaya karşı da annemi korumak zorunda kaldım."

"GENELDE SOĞUKKANLIYIMDIR"

"Şimdi bile ailede bir kriz olduğunda ilk aranan kişi benimdir çünkü ben genelde soğukkanlıyımdır. Dolayısıyla babamın rahatsızlığı üzerinden de yaşadığımız her tatlı güne dua ediyorum. Çünkü çok erken fark ettik. Ankara'ya bir turneye gitmiştim. 2 ay önceki babamla 2 ay sonraki babam aynı değildi. Nöroloğa gidince başlangıcı olduğunu yakaladık. O yüzden hayat kalitemiz şu an iyi."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Magazin

Gökay Kalaycıoğlu Devrim Yakut Magazin Haberler

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