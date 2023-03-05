Oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan çiftinden bebek müjdesi! Haberi böyle duyurdular

Genç oyuncu Bora Akkaş'la bir ay önce evlenen fenomen Oben Alkan iç çamaşırlı pozuyla hamile olduğunu duyurdu. 4 aylık hamile olan fenomen isim bebeğinin ultrason görüntüsünü de paylaştı.

Yağmur Zamanı, Geniş Aile, Bebek İşi, Aslan Ailem, Kurşun, Tutunamayanlar ve Yeşilçam gibi birçok başarılı projede yer alan 32 yaşındaki başarılı oyuncu Bora Akkaş, uzun süredir aşk yaşadığı fenomen Oben Alkan ile Şubat ayında nikah masasına oturdu.

16 HAFTALIK HAMİLE

Milano'da evlenen genç çiftten güzel haber geldi. Oben Alkan, 16 haftalık hamile olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu. Fenomen isim iç çamaşırlı verdiği pozu ve bebeğinin ayağının göründüğü ultrason pozunu "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık" notuyla yayınladı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM GECİKMEDİ

Alkan paylaşımını eşinin mutlu olduğu ana ait pozuyla bitirdi. Oben Alkan'ın paylaşımına Hazal Kaya, Nilperi Şahinkaya, Nursel Köse'den yorum geldi.