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Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti

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Güzel oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin 645 TL'lik su faturasına isyan ederek "Şoktayım, kim bana kaçak bağlanıyorsa gelsin konuşalım çünkü ben bunu ödeyemem" diyerek isyan etti.

Zalim İstanbul, O Hayat Benim, Gülümse Kaderine ve Tetikçinin Oğlu gibi birçok dizi projesinde yer alan genç oyuncu Bahar Şahin, evine gelen su faturasını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"BEN BUNU ÖDEYEMEM"

X'te gördüğü "Su parası geçen aya göre nasıl 4 kat fazla gelir?" paylaşımının ardından faturasına bakan Bahar Şahin, 5 bin 645'lik borcu görünce neye uğradığını şaşırdı. Instagram hesabından faturasını paylaşan güzel oyuncu "Hala şoktayım neden böyle oldu şimdi?" diyerek İski Genel Müdürlüğü'nü etiketledi. Daha sonra bir video yayınlayan oyuncu "Ben su faturamın neden bu kadar çok geldiğini anlamadım. Birileri benim suyuma kaçak bağlandıysa gelsin konuşalım çünkü ben bu parayı ödeyemem" dedi.

Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti

Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti

Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Bahar Şahin Bahar Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Murat Celik:

fazla duş sağlığa zararlıdır saçların çabuk dökülmesine neden olur

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Murat Celik:

fazla duş alma

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