Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti

Zalim İstanbul, O Hayat Benim, Gülümse Kaderine ve Tetikçinin Oğlu gibi birçok dizi projesinde yer alan genç oyuncu Bahar Şahin, evine gelen su faturasını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"BEN BUNU ÖDEYEMEM"

X'te gördüğü "Su parası geçen aya göre nasıl 4 kat fazla gelir?" paylaşımının ardından faturasına bakan Bahar Şahin, 5 bin 645'lik borcu görünce neye uğradığını şaşırdı. Instagram hesabından faturasını paylaşan güzel oyuncu "Hala şoktayım neden böyle oldu şimdi?" diyerek İski Genel Müdürlüğü'nü etiketledi. Daha sonra bir video yayınlayan oyuncu "Ben su faturamın neden bu kadar çok geldiğini anlamadım. Birileri benim suyuma kaçak bağlandıysa gelsin konuşalım çünkü ben bu parayı ödeyemem" dedi.