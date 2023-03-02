Oya Başar... 'OLMAZ BU KADAR' HABER BÜLTENİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR!

Efsane geri dönüyor… Ekranların kraliçesi Oya Başar, Olmaz Bu Kadar haber bülteniyle SÖZCÜ Televizyonu'nda.

Oyuncu Oya Başar, 1 Mart'ta yayın hayatına başlayacak Sözcü TV'de "Olmaz Bu Kadar" adlı bir haber programı sunacak.1 Mart'ta yayın hayatına başlıyor.

Kanalın genel müdürlüğünü gazeteci-yazar Yılmaz Özdil üstlenecek.

Kanalın genel müdürlüğünü üstlenen Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdil, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Efsane geri dönüyor… Ekranların kraliçesi Oya Başar, Olmaz Bu Kadar haber bülteniyle Sözcü televizyonunda."

Başar'ın sunacağı haber bülteni "Olmaz Bu Kadar"ın adı, Levent Kırca'nın oluşturduğu ve oyuncu kadrosunun başında bulunduğu eleştirel güldürü programı "Olacak O Kadar"dan esin taşıyor.