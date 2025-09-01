Otilia Bruma ve Bekir Ali Karakaş'ın Düğünü Yalova'da Gerçekleşti

Romanyalı şarkıcı Otilia Bruma, iş insanı Bekir Ali Karakaş ile 2023 yılında evlendiği nikah sonrası düğünlerini Yalova'da yaptı. Geleneksel Türk ritüelleriyle gerçekleştirilen düğün, eğlenceli anlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Romanyalı şarkıcı Otilia Bruma ve 2023 yılında nikah masasına oturduğu Yalovalı iş insanı Bekir Ali Karakaş, 2 yıl sonra düğün yaptı.

'Bilionera' ve 'Diamante' şarkılarıyla tanınan Otilia Bruma'nın, 2023 Ekim'de evlendiği Bekir Ali Karakaş ile iş yoğunluğu nedeniyle erteledikleri düğünü, Yalova'da gerçekleşti. Türk geleneklerine göre düzenlenen düğünde Otilia, kına gecesi eğlencesi de yaptı. Otilia'nın sahnedeki enerjisi ve çiftin eğlenceli anları davetlilerden alkış aldı. Geceye dair anlar, sosyal medyada da paylaşıldı.

-Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: Yalova,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
500
