Otilia Bruma ve Bekir Ali Karakaş'ın Düğün Düşü Gerçekleşti
Romanyalı şarkıcı Otilia Bruma, 2023'te evlendiği Yalovalı iş insanı Bekir Ali Karakaş ile düğün yaptı. Türk geleneklerine göre gerçekleşen düğün, kına gecesi eğlenceleriyle renklendi.

Romanyalı şarkıcı Otilia Bruma, 2023 yılında nikah masasına oturduğu Yalovalı iş insanı Bekir Ali Karakaş ile 2 yıl sonra düğün yaptı.

'Bilionera' ve 'Diamante' şarkılarıyla tanınan Otilia Bruma'nın, 2023 Ekim'de evlendiği Bekir Ali Karakaş ile iş yoğunluğu nedeniyle erteledikleri düğünü, Yalova'da gerçekleşti. Türk geleneklerine göre düzenlenen düğünde Otilia, kına gecesi eğlencesi de yaptı. Otilia'nın sahnedeki enerjisi ve çiftin eğlenceli anları davetlilerden alkış aldı. Geceye dair anlar, sosyal medyada da paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
