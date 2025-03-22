Osman Sınav'a verdiği sözü tutamadı! Oğlu gözyaşları içinde anlattı

Türk sinemasının efsane ismi Osman Sınav'dan uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yummuştu. Kanser yüzünden 69 yaşında hayatını kaybeden ünlü isim bugün dostları ve aile yakınları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav'ın duygusal konuşması yürekleri burktu. Yaptığı konuşma sonrası Yusuf Ömer Sınav gözyaşlarına hakim olamadı. Usta ismin oğluna Kenan İmirzalıoğlu tesellide bulundu.

'AĞLAMA DİK DUR'

Törende konuşan Osman Sınav'ın oğlu duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ben çok iyi hazırlanamadım kusura bakmayın. Buraya gelen ve gelemeyen herkese teşekkür ederim. Babam çok özel bir adamdı. Sadece filmleriyle değil hayata bakışı ve insanlara verdiği değerle... İnsanlara baba gibi dokundu. Asistanları oyuncuları ailemize katıldı. Biz aile değil, onun etrafında büyüyen bir topluluk olduk. Ben sevgisini hep derin şekilde hissettim. Sessizliği çok konuşurdu babamıın. Babamın yalnızlığı tanıdığını, onurla taşıdığını gördüm. Başardıklarını kolayca başarmadı. Yeri geldi bizden feragat etti. Ama onun sevgisini, elini üzerimizde hep hissettik. Babam ben doğduğum zaman "artık yalnız değilim" demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bak baba biz buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum."

Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.