Ölümlü Dünya 2'nin okuma provası başladı

Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Sarp Apak ve İrem Sak gibi isimlerin yer aldığı Ölümlü Dünya filminin 2'incisi için okuma provaları başladı. Filmin yönetmenliğini yapan Ali Atay, provalardan ilk kareleri paylaştı.

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2 filminin okuma provaları başladı. Atay, ilk filmle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ekibin okuma provasından karelerini yayınladı.

USTA İSİMLER AYNI KADRODA

İlk filmiyle büyük beğeni toplayan ve ikinci filmi uzun süredir beklenen Ölümlü Dünya 2'de; Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan gibi başarılı isimler yer alacak. Merakla beklenen filmin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

İşte Ölümlü Dünya kadrosunda ilk kareler...