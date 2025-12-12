Haberler

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Güncelleme:
İç kanama teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir'den yaşadığı sağlık sorunu sonrası ilk açıklama geldi. Cemcir, yaptığı paylaşımda "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra geçen 72 saat, ömrümün en uzun saatleriydi. Başta doktorlarım olmak üzere, benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılarla tüm hastane personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Murat Cemcir, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve iç kanama teşhisi konuldu.
  • Murat Cemcir, 3 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya alındı.
  • Murat Cemcir, sağlık durumu iyileşerek evinde dinlenmeye başladı.

"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İç kanama geçirdiği teşhis edilen oyuncu, ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi 3 gün boyunca yoğun bakımda devam eden 49 yaşındaki Murat Cemcir, sonrasında normal odaya alınmıştı.

Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, evinde dinlenmeye geçti. Ünlü isimden geçirdiği zor günler sonrası ilk açıklama geldi.

Hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Cemcir, yaptığı paylaşımda "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta Doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MERHABA 2.HAYAT"

Ünlü oyuncu açıklamasının devamında şunları belirtti:

"Merhaba 2.hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; Geçmiş olsun demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıkları yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum."

