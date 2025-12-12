Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İç kanama geçirdiği teşhis edilen oyuncu, ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi 3 gün boyunca yoğun bakımda devam eden 49 yaşındaki Murat Cemcir, sonrasında normal odaya alınmıştı.

Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, evinde dinlenmeye geçti. Ünlü isimden geçirdiği zor günler sonrası ilk açıklama geldi.

Hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Cemcir, yaptığı paylaşımda "3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta Doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MERHABA 2.HAYAT"

Ünlü oyuncu açıklamasının devamında şunları belirtti:

"Merhaba 2.hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; Geçmiş olsun demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıkları yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum."