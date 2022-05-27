Okul Tıraşı ve Melih Selçuk Cannes'da Yarışıyor
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Geçtiğimiz yıl yurt içi ve yurt dışında katıldığı bütün festivallere damga vuran Ferit Karahan imzalı başrollerinde oyuncu Melih Selçuk'un bulunduğu 'Okul Tıraşı' filmi Sélection Cannes Écrans Juniors yarışmacı olarak katıldı.
Festival kapsamında filmin yapımcısı Kanat Doğramacı ile birlikte Cannes'e giden oyuncu Melih Selçuk, gösterim sonrası sinema severler ile söyleyişi gerçekleşti.
Oldukça yoğun olan katılım sonrası hatıra fotoğrafı çektiren Selçuk, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Cumartesi günü yapılacak ödül töreniyle kazananların açıklanacağı Sélection Cannes Écrans Juniors'ta 'Okul Tıraşı' filmi favoriler arasında gösteriliyor.
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