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Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

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Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca, katıldığı programda "Ben Türkiyeliyim, Türkiye milliyetçisiyim" demesi dikkat çekti. Sözleriyle adından söz ettiren oyuncu destek veren de oldu tepki gösteren de.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin final yapmasıyla ATV ekranlarında Alan isimli yarışma programını sunmaya başlayan Oktay Kaynarca, katıldığı Biz Bize programında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

"ŞEHİR MİLLİYETÇİLİĞİNİ SEVMEM"

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Oktay Kaynarca, "Ben şehir milliyetçiliğini sevmem. Ülke milliyetçiliğini severim. Ben Türkiyeliyim. Memleketimle guru duyuyorum. Baba topraklarımız burası. Türkiye milliyetçisiyim. Bunu bile yanlış anlayarak tepki gösterenler oluyor" dedi. Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kaynarca'nın sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Ecem Altan
Ecem Altan
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Oktay Kaynarca Türkiye Söz Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Beşiktaşlı:

Sakin şampiyonlar. Adam ben konyalıyım, sivaslıyım falan denmesine yani memeleketçiliğe karşıyım diyor. Türkiye’nin tümü benim memleketim diyor, yani ben Türkiyeliyim demek istiyor. Sizin anladığınız gibi değil durum

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Abdulsamet Ay:

Yeni dizi projesi vardır ondan söylemiştir

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veli İdi:

Diriliş Çakır dizisinin ilk fragmanı gelmiş

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