Oğuzhan Koç'tan eski eşi Demet Özdemir'le ilgili soruya tepki: Bunları kim sordurtuyor size?

Demet Özdemir ile8 ay süren evliliğini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Oğuzhan Koç, önceki akşam stüdyoya girerken görüntülendi. Kamera ışığından rahatsız olan Koç, Demet Özdemir'le ilgili soruya "Size bu soruları kim sordurtuyor?" diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz sene ağustos ayında nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin mutluluğu kısa sürdü ve mayıs ayında 8 aylık evliliklerini tek celsede bitirdi. Arkadaş kaldıklarını söyleyen çiftten Oğuzhan Koç, önceki akşam Çağrı Telkıvıran ile stüdyoya girerken görüntülendi.

"SORU SORMAYIN BANA"

Beyaz TV kamerası tarafından görüntülenen Koç, kameranın ışığından rahatsız olarak "Geceni köründe bu ışık ne?" dedi. Koç, "Demet Hanım'la ayrılığı sebebi pr'cılar mı?" sorusuna da sinirlendi. Muhabire tepki gösteren ünlü şarkıcı, Soru sormayın bana, bu soruları sana kim sorduruyor" diyerek tepki gösterdi.