Oğuzhan Koç boşanma kararı aldı! Eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımına yorum yağdı: Karma yerini buldu

Oğuzhan Koç'un 8 ay önce evlendiği Demet Özdemir ile boşanma kararı almasının ardından eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın sosyal medya hesabından 1 hafta önce yaptığı "Oturdum ilahi adalet bekliyorum" paylaşımı gündem oldu. Paylaşıma yorum yapan birçok kullanıcı, "Senin ahını aldığı için iki yakası bir araya gelmedi, karma yerini buldu" yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti evliliklerinin 8. ayında boşanma kararı aldı. Çiftin kararının ardından yıllar önce Koç ile ihanet nedeniyle ayrıldığı iddia edilen Zeynep Koçak'ın 1 hafta önce yaptığı paylaşımı gündem oldu.

SON PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Yıllar önce Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan ve ihanet yüzünden ayrıldıkları konuşulan Zeynep Koçak'ın bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı "Oturdum ilahi adalet bekliyorum" paylaşımına yorum yağdı. Koç'un boşanma kararını duyan birçok kullanıcı, Koçak'ın paylaşımına "Nasıl bir ah almış senden?" ve "Karma 10 sene geçse de yerini buldu" yorumunu yaptı.

OĞUZHAN KOÇ VE ZEYNEP KOÇAK ARASINDA NE OLDU?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da tanışan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak, yıllar önce evlilik hazırlığı yaparken ilişkilerini bitirmişti. Koçak'ın Cannes Film Festivali'ne giden Koç'un döndüğündeki tavırlarından rahatsız olan Koçak'ın aldatıldığını öğrendiği ileri sürülmüştü.