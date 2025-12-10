Oğuzhan Koç aşka geldi! Sevgilisi Hazal Subaşı'yı dudağından öptü

Haberler

Güncelleme:
Oğuzhan Koç'un kaleme aldığı ve başrolünü Ayça Ayşin Turan'la paylaştığı "Bugün Güzel" filminin galası gerçekleştirildi. Sinema, sanat ve medya dünyasından birçok ünlünün katıldığı gecede Oğuzhan Koç'a sevgilisi Hazal Subaşı da eşlik etti. Film gösteriminin ardından Koç, sevgilisini dudağından öperek gecenin dikkat çeken anlarından birine imza attı.

  • Oğuzhan Koç'un başrolünü Ayça Ayşin Turan'la paylaştığı 'Bugün Güzel' filminin galası gerçekleştirildi.
  • Film, 12 Eylül Cuma günü vizyona girecek.
  • Gala gecesinde Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı'yı dudağından öptü.

Oğuzhan Koç'un hikâyesini yazdığı ve başrolünü Ayça Ayşin Turan'la paylaştığı "Bugün Güzel" filminin galası gerçekleştirildi.

Aksel Bonfil'in senaryosunu kaleme aldığı, Mali Ergin'in yönettiği film, 12 Eylül Cuma günü vizyona girecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sinema, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gala gecesinde Oğuzhan Koç'a sevgilisi Hazal Subaşı da eşlik etti. Film gösteriminin ardından Koç, sevgilisini dudağından öperek romantik bir an yaşadı.

Gecede Demet Akbağ, Berkay Şahin, Salih Bademci, İmer Özgün, Eser ve Berfu Yenenler gibi isimler de yer aldı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bunlara hatun mu yok, sıkılınca gönder yenisi gelsin, kadınlara özgürlüğün anlamı, erkeklere bolca özgür kadın olsun .. ((

Haber YorumlarıSauron:

ahlaksızlar

Haber YorumlarıMaydanoz:

Öpene değil öptürene bakın,yarın bunlar başkalarını öperken, haber değeri ve önemi olmazken haberleştirler.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
