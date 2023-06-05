Oğulcan Engin'le ayrılan Miray Daner, ihanet iddiasını yalanladı: Konuşarak ayrıldık

Uzun zamandır aşk yaşayan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Miray Daner çifti yollarını ayırdı. İhanet yüzünden ayrıldıkları iddia edilen çiftten beklenen cevap geldi.

"KARŞILIKLI KONUŞARAK AYRILDIK, 3. KİŞİ YOK"

Önceki akşam düzenlenen bir etkinliğe katılan genç oyuncu Miray Daner, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğulcan Engin ile ilişkisinin bittiğini doğrulayan ve ihanet iddiasını yalanlayan Daner,"İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna "İlişkimizi sonlandırdık evet doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" cevabını verdi.