ODTÜ'lü öğrencilerden Onlyfans benzeri girişim: Odtufans
Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi'nden mezun olan bazı öğrencilerin "Odtufans" isimli bir web sitesi kurduğu ortaya çıktı. Öğrencilerin Onlyfans sitesine benzer bir mantık ile açtığı sitede, belirli bağış miktarına ulaşıldıkça sansürlü çıplak görüntüler sansürsüz bir şekilde yayınlanıyor.
Orta Doğu ve Teknik Üniversiteli (ODTÜ) öğrencilerin kurduğu Odtufans adlı internet sitesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Amerika merkezli Onlyfans sitesi ile benzer şekilde çalışan sitede belirlenen bağış miktarına ulaşıldıkça çıplak fotoğraflar olduğu gibi paylaşılıyor.
Sitenin girişinde dikkat çeken bir açıklama bulunuyor. Kadınların kendi bedenlerini istediği gibi kullanabileceğini vurgulayan yazıda "Bu site ile kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı bilinçlendirme kampanyası yapıyoruz. Kadın kendi bedeni üzerindeki tek karar merciidir. bedenin politikleştirilmesine ve sansürlenmesine karşıyız.
Aşağıdaki her bir tierin açılması için belli bir bağış toplanmasını bekliyoruz. Bağışlarınız yüksek lisans eğitimimizi destekleyecektir" ifadelerini bulunuyor.
Onlyfans, 2016 yılında kurulan, yetişkinlere özel içeriklerin paylaşıldığı bir internet sitesidir. Sitede ağırlıklı olarak cinsellik ve çıplaklık üzerine içerikler yer alırken kullanıcıların bu içerikleri görmek için belirli bir para ödemesi gerekmektedir.