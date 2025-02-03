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O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı

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O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan Survivor'da duyurdu. Ceylan, O Ses Türkiye'nin 8 Şubat Cumartesi akşamı başlayacağını açıkladı.

Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturacağı, Tv8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan Survivor'da duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma programı O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu.

Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri üyeliği yapacağı programa Melike Şahin de dahil olmuştu.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

İzleyicilerin heyecanla beklediği O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan açıkladı. Ceylan, O Ses Türkiye'nin 8 Şubat Cumartesi başlayacağını söyledi.

O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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