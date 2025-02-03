O Ses Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu! Murat Ceylan Survivor'da açıkladı
O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan Survivor'da duyurdu. Ceylan, O Ses Türkiye'nin 8 Şubat Cumartesi akşamı başlayacağını açıkladı.
Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturacağı, Tv8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan Survivor'da duyurdu.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma programı O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu.
Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri üyeliği yapacağı programa Melike Şahin de dahil olmuştu.
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
İzleyicilerin heyecanla beklediği O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan açıkladı. Ceylan, O Ses Türkiye'nin 8 Şubat Cumartesi başlayacağını söyledi.