O hareketine dikkat: Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü lakabıyla tanınan sanatçı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. 51 yaşındaki sanatçının ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olayın ardından yapılan ilk ifadeler ve yeni ortaya çıkan kamera görüntüleri tartışma yarattı.

AİLE İLK OLARAK "KAZA" DEDİ

Sanatçının ölümünü oğlu Tuğberk Yağız sosyal medya üzerinden duyururken, kızı Tuyan Ülkem ifadesinde annesinin Roman havası eşliğinde oynarken dengesini kaybedip düştüğünü söylemişti. Ancak emniyet birimleri, olay anına ilişkin kamera kayıtlarını inceleyerek durumu "şüpheli olay" olarak sınıflandırdı.

"GÜLLÜ ODAYA GİRDİĞİNDE BİR ŞEY GÖRDÜ"

Gazeteci Emrullah Erdinç, Ekol TV canlı yayınında olayın bilinmeyen yönlerini aktardı. Erdinç, kamera görüntülerinde Güllü'nün düşmeden önce kızının odasına girdiğini ve bir şey gördükten sonra tepki gösterdiğini belirterek şunları söyledi: "İlk ifade, 'Annem Roman havası oynuyordu, birden düştü' şeklindeydi. Ancak olay yerinde böyle bir ortam yok. Görüntülerde de Güllü'nün oynayacak bir hali görünmüyor. Odaya giriyor, bir şey görüyor ve tepki gösteriyor. Ardından 'pat pat' sesleri duyuluyor. Belki camı kapatmak istedi ama yapamadı. En mantıklı açıklama, sürgülü camı kapatmaya çalışırken düşmüş olması."

OTOPSİDE DARBE İZİ YOK

Erdinç, otopsi raporlarında herhangi bir boğuşma ya da darp izine rastlanmadığını vurguladı. Ancak Güllü'nün itilip itilmediğinin otopsiyle tespit edilemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yabancı bir temas olsaydı DNA sonucu bir bulgu elde edilebilirdi. Fakat aynı evde yaşadığı kişilerle sürekli temas halinde olduğu için olası bir itme, kamera kaydı dışında kanıtlanamaz."

Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok yönlü soruşturması sürüyor.