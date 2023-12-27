Nuri Bilge Ceylan'dan 'Tek kelime ederse yayın açar konuşurum' diyen Zeki Demirkubuz'a cevap

Bir dönem yakın arkadaş oldukları bilinen Türk sinemasının iki efsane yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki gerginlik devam ediyor. Dün akşam katıldığı canlı yayında yıllardır konuşmadığı Ceylan'a öfke kusan Demirkubuz, "Susacak, tek kelime ederse her gün düzenli yayın yapar konuşurum" deyince cevap gecikmedi.

DEMİRKUBUZ: DİŞİNİ SIKACAK VE BİR DAHA TEK KELİME ETMEYECEK

Dün akşam Habertürk ekranlarında konuşan Zeki Demirkubuz, 2006 yılından beri konuşmadığı ve neden küs olduklarını bilmediği Nuri Bilge Ceylan hakkında "Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Yıllar önce Antalya Film Festivali'nden önce konuşuyorduk sonra tören esnasında seslendim cevap vermedi. Daha sonra aradım açmadı, bir yerde gördüğümde de nasıl olduğunu sordum yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim. Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin" dedi.

CEYLAN: KENDİNE ŞİMDİDEN YOUTUBE KANALI AÇARSA İYİ EDER

3 yıldır X hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Nuri Bilge Ceylan "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir Youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında" ifadelerini kullandı.

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