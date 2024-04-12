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Nuri Alço hastanede odasından video paylaştı: En kısa zamanda geleceğim, yoğun bakımdan çıktık

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Beyin damarında pıhtı attığı için yoğun bakımda tedaviye alınan Yeşilçam efsanesi Nuri Alço'dan güzel haber geldi. Yoğun bakımdan çıkan Alço hastane odasından paylaştığı videoda, "En kısa zamanda geleceğim zaten yoğun bakımdan çıktık herhangi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Nuri Alço hastanede odasından video paylaştı: En kısa zamanda geleceğim, yoğun bakımdan çıktık

NURİ ALÇO GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Yeşilçam'ın efsanelerinden biri olan Nuri Alço geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkuttu. 73 yaşındaki usta sanatçı, bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir'deki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin damarında pıhtı attığı tespit edildi. Alço daha sonra yoğun bakımda tedaviye alındı.

Nuri Alço hastanede odasından video paylaştı: En kısa zamanda geleceğim, yoğun bakımdan çıktık

YEŞİLÇAM'IN EFSANE İSMİNDEN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Ünlü sanatçıdan sevindiren haber geldi. Hastane odasından video paylaşan Alço, durumunun iyi olduğunu, yoğun bakımdan normal odaya alındığını belirtti.

Nuri Alço hastanede odasından video paylaştı: En kısa zamanda geleceğim, yoğun bakımdan çıktık

"GAYET İYİYİM SAĞLIĞIM YERİNDE"

Alço şunları söyledi: "Sevgili dostlarım Yalan yanlış şeylere inanmayın. Gayet iyiyim sağlığım yerinde, en kısa zamanda geleceğim zaten yoğun bakımdan çıktık herhangi bir şey yok."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin

Nuri Alço Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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