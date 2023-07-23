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Nuri Alço, Emrah'ın oğlunun nikah şahidi oldu

Magazin Haberleri

Nuri Alço, Emrah'ın oğlunun nikahında yaptığı konuşmayla duygusal anlar yaşattı. Alço, hem amca hem abisi olacağına söz vererek çifti tebrik etti.

Nuri Alço nikah masasında yaptığı konuşmada "İşte hayat böyle bir şey… Biz de babasıyla 'Ayrılamam' filminde beraberdik. Bir amca, baba yarısı vardı. Emrah'ın amcasıydım.

Şimdi oğlunun artık hem amcası, hem abisi ve onun her zaman yanında olacağıma söz veriyorum, tebrik ediyorum.

Mutluluklar diliyorum. İnşallah çok güzel bir yolları olur, uzun bir yolculukları olur. kendilerini kutluyorum, tebrik ederim" dedi.

Alço sanat dünyasındaki dostlarının, yalnızca kötü günlerinde değil, iyi günlerinde de yanlarında olarak vefasını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Emrahın oğlu Tayfun Erdoğan evlendi Nikah şahidi Nuru Alço oldu

Tayfun Erdoğan da duygularını sosyal medyadan "Eee 'Amca' demek 'baba yarı' demek... Abim, bu mutlu günümde dünyaevine girerken, benim nikah şahidim olduğun için teşekkür ederim.

Sözü çok güzeldi, 'Babasıyla bir, amca-baba yarısı oynamıştık. Şimdi oğlunun hem amcası, hem abisiyim' dedi. İyi ki varsın" sözleriyle ifade etti.

Tayfun Erdoğan ve Eda İrap'ın kır düğününe aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Emrahın oğlu Tayfun Erdoğan evlendi Nikah şahidi Nuru Alço oldu

Tayfun Erdoğan geçtiğimiz aylarda nişan töreninden bir video paylaşmış ve altına sitem dolu bir mesaj yazmıştı:

"Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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