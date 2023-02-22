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Nuray Yıldız... DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ANLAMLI YARDIM

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Nuray Yıldız... DEPREMZEDE ÇOCUKLARA ANLAMLI YARDIM

İş kadını Nuray Yıldız Türkiye genelindeki şubeleri ile depremzedelerimizin ilk gün itibariyle yanında oldu.

6 yardım tırını çıkarıp yardım bölgelerine ulaştırdılar.

En çok giden ihtiyaç malzemeleri;

Isıtıcı,battaniye,yorgan,çorap,kadın pedi,çocuk bezi, hazır gıdalar ve bunun gibi bir çok ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Ve en önemlisi sosyal medyalarına gelen yardım çağrılarını ellerinden geldiğince herkese duyurmaya çalıştılar. Bu sayede bir çok ekibi ihtiyaç olan bölgelere yönlendirdiler ve bu sayede bir sürü hayat kurtarıldı.

"Gün birlik olma günü" dediler ve dışarda kalan depremzede ailelerinin ve çocukların ihtiyaçları güvenle yerleştirdiler.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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