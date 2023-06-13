Nuray Sayarı'dan çok konuşulacak çıkış: Güçlü kadınım, fakir adamla birlikte olmam

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan astrolog ve yazar Nuray Sayarı, 31 yıllık evliliğin ardından hayatına maddi durumu kötü olan birini almayacağını söyledi. Bir erkeğin parasına muhtaç olmadığını belirten Sayarı, "Fakir bir adam istemiyorum, sevgisinden bize ne. Adamın cebindeki paraya değil de gözüne mi bakacağım?" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu astrolog ve yazar Nuray Sayarı oldu. 2 sene önce 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gerekçesiyle boşanan Sayarı, hayatına fakir bir erkeği almayacağını söyleyerek tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

"İLERDE EŞİME SU BİLE VERMEM, ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YESİN"

31 yıllık evliliğinde yıllarca ihanete uğradığını, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyen Nuray Sayarı, ayakları üstünde durduğu için kimseye muhtaç olmadığını söyledi. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü yazar, maddi durumu iyi olmayan bir kişiyle birlikte olmayacağını belirterek şunları söyledi: "Fıstık gibi güçlü bir kadınım. Başarılı bir kadınım ve hiçbir erkeğin parasına muhtaç değilim. Uzaktan baktığımda ben de benimle birlikte olmak istemem. Türk toplumunda maddi ve güçlü imkanları olan kadınları çok az erkek taşıyabiliyor. Onların da sahibi var zaten. Benim için aşk bitti. İleride hayatımda biri olursa bile evimde prensesler gibi yaşayarak bir su bile vermeyeceğim. Zıkkımın kökünü yesin niye ona yemek yapacağım? Nuray Sayarı gibi bir markayla hayat kuracak."

"FAKİR ADAMLA BİRLİKTE OLMAM"

"Fakir adamla ne işim var? Fakir bir adam istemiyorum, sevgisinden bize ne... Bu saatten sonra bir de adam mı bakacağım? Fakir bir adam gelecekse hiç gelmesin. Yoksul istemiyorum, ben mantık insanıyım. Aşkı seviyorum. Adamın cebindeki paraya değil de gözüne mi bakacağım? Ben parayı değil, güçlü olmayı seviyorum. Parayı kim sevmez ki? Dostum ya da kocam olmasın, param olsun. Ben gecekondudan apartman dairesine gelin gittiğimde çok ezildim. Çalışıp bir yerlere geldim, bu saatten sonra adam bakamam."