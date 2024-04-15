Nur Sürer, yeni filmi için hazırlıklara başladı

Eylül sezonunda "Aile" dizisinin ikinci sezonunu tamamlayan Sürer şimdi peş peşe sinema filmleri çekmeye hazırlanıyor.

Bir yandan da yoğun bakıma kaldırılan eşi Sarp Kuray'ın tedavisiyle ilgilenen usta oyuncunun ilk çekeceği filmin adı "Mukedderat"

Erdi Işık'ın yazdığı film Kastamonu Cide'de çekilecek. Nur Sürer'in başrolünü oynayacağı kara komedi türündeki filmde eşi Recep'i kaybeden bir kadına hayat verecek.

Filmi Nur Sürer'in 3 sezon Feride karakterini oynadığı "Camdaki Kız"ın başarılı yönetmeni Nadim Güç çekecek. Nur Sürer'in çok sevdiği Nadim Güç'le yeniden çalışacağı için çok mutlu olduğu öğrenildi.