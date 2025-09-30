Haberler

Nur Saruhanoğulları: 2 yaşındayken annemi kaybettim, İstanbul yolculuğum böyle başladı

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk olan Nur Saruhanoğulları, çocukluk yıllarındaki zorluklardan sosyal medyada içerik üretimine uzanan hayat yolculuğunu anlattı. Annesini erken yaşta kaybetmesinin ardından üstlendiği sorumluluklardan, evlilik ve mesleğe bakışına kadar pek çok kişisel detayı izleyicilerle paylaştı.

Nur Saruhanoğulları, Haber Bahane'de hem özel yaşamına hem de dijital dünyadaki kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Çocukluk döneminde yaşadığı kayıpların hayatını nasıl şekillendirdiğini, aile bağlarının önemini, sosyal medyada içerik üretirken "ölçülülük" ilkesine nasıl bağlı kaldığını ve sektörün sorunlarını tüm içtenliğiyle dile getirdi.

"2 YAŞINDAYKEN ANNEM VEFAT ETTİ, İSTANBUL YOLCULUĞU O ZAMAN BAŞLADI"

Saruhanoğulları, daha 2 yaşındayken annesini kaybettiğini ve bu kaybın ardından başlayan İstanbul sürecinin hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu anlattı. Abisinin kendisine hem abilik hem babalık yaptığını belirten Saruhanoğulları, bu dayanışmanın hayatında büyük bir şans olduğunu ifade etti.

"BANA EŞİM UNVAN KATMADI, EVLİLİĞİMDEN SONRA ZENGİN OLMADIM"

Evlilik sonrası yaşamına dair yanlış algılara da açıklık getiren Saruhanoğulları, toplumda sıkça duyduğu "ünvan" ve "zenginlik" algısına katılmadığını söyledi. Evliliğin maddi bir güç değil, bir hayat yolculuğu olduğunu vurguladı.

"MAHREMİYET KALMADI, YATAK ODALARINI BİLE PAYLAŞIYORLAR"

Dijital içerik üreticilerinin geldiği noktaya değinen Saruhanoğulları, bazı fenomenlerin mahremiyet sınırlarını ortadan kaldırdığını belirtti. Eşiyle kavga edenlerin ya da özel hayatlarını paylaşanların sosyal medyada normalleştiğini, bunun sektörde ciddi bir yozlaşmaya yol açtığını söyledi.

"BİZİM SEKTÖRDE TEKELLEŞME VAR"

Markaların son dönemde özellikle TikTok üzerinden içerik üreten isimlere yöneldiğini belirten Saruhanoğulları, bu durumun sektörde tekelleşmeye neden olduğunu dile getirdi. Kendi çizgisini "ölçülülük" ilkesine dayandırdığını söyleyen Saruhanoğulları, markaların tercihlerini gözlemlediğini ve içerik üreticilerinin kendilerini buna göre konumlandırması gerektiğini vurguladı.

Haberler.com / Musa Kara - Magazin
