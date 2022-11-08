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Nükhet Duru, kendisini taklit eden Meltem Cumbul'un kalçasına vurdu

Magazin Haberleri

Bir süredir Amerika'da yaşayan Meltem Cumbul, Nükhet Duru'nun konserine gitti. Sahneye çıkarak Duru'nun dans taklidini yapan Cumbul, izleyicileri kırıp geçirdi. Sahnede kahkahaya boğulan Duru ise Cumbul'un kalçasına vurdu.

Geçtiğimiz günlerde tayt giyilmesine karşı olduğunu söyleyerek "Bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık" çıkışında bulunan şarkıcı Nükhet Duru, önceki akşam New York'ta konser verdi. Duru'yu izleyenlerin aradında bir süredir yurt dışında yaşayan Meltem Cumbul da vardı.

MELTEM CUMBUL, NÜKHET DURU'YU TAKLİT ETTİ

Bir araya Nükhet Duru'ya eşlik etmek için sahneye çıkan Meltem Cumbul, dansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Duru'nun taklidini yaparak sahnede çılgınlar gibi dans eden Cumbul, izleyicileri kahkahaya boğdu. Cumbul'un taklidi karşısında gülme krizine giren Duru ise bir ara oyuncunun kalçasına vurdu.

Nükhet Duru, kendisini taklit eden Meltem Cumbul'un kalçasına vurdu

TAYT ÇIKIŞI GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz günlerde bir moda etkinliğine katılan Nükhet Duru, tayt giyilmesine karşı olduğunu söyleyerek tartışmanın fitilini ateşledi. Herkesin tayt giymemesi gerektiğini söyleyen Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil" dedi.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Meltem Cumbul Nükhet Duru New York Magazin Haberler

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