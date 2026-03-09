Haberler

Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi
Türk müziğinin önemli seslerinden Nükhet Duru, dünyaca ünlü R&B şarkıcısı The Weeknd'in "Often" şarkısında kendi eserinden esinlenildiği için telif geliri elde ettiğini açıkladı. Kanadalı şarkıcı ise Duru'nun sözlerine sosyal medyadan "Benim için zevkti" diyerek yanıt verdi.

  • Nükhet Duru, The Weeknd'in 'Often' şarkısının kendi şarkısı 'Ben Sana Vurgunum'dan ilham aldığı iddiası üzerine telif geliri elde ettiğini açıkladı.
  • The Weeknd, Nükhet Duru'nun telif geliri açıklamasına sosyal medyada 'Benim için zevkti.' yanıtını verdi.

Sesi ve yorumuyla Türk müziğinde iz bırakan Nükhet Duru, son günlerde yaptığı açıklamalarla yeniden magazin gündeminde yer aldı.

"THE WEEKND'DAN İYİ PARA KAZANDIM"

Daha önce dünyaca ünlü R&B şarkıcısı The Weeknd'in "Often" adlı şarkısını, Nükhet Duru'nun "Ben Sana Vurgunum" parçasından ilham aldığı iddia edilmişti. 71 yaşındaki sanatçı, söz konusu şarkı nedeniyle telif geliri elde ettiğini açıkladı. Duru, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "The Weeknd, Often şarkısında benim şarkımı kullandığı için sürekli para gönderiyor. Oradan iyi para kazandım." ifadelerini kullandı.

THE WEEKND'DAN YANIT GELDİ: BENİM İÇİN ZEVKTİ

The Weeknd ise Duru'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kanadalı şarkıcı, Duru'nun açıklamasını paylaşarak gönderisine "Benim için zevkti." notunu düştü.

ŞARKI YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

2014 yılında yayımlanan "Often", The Weeknd'in en bilinen parçalarından biri olarak uzun süre müzik listelerinde üst sıralarda yer alarak rekor kırmıştı. Şarkının yıllar sonra Nükhet Duru'nun açıklamalarıyla yeniden gündeme gelmesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

