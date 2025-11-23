'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy sosyal medya hesabında yeni fotoğraflarını paylaştı.

Bembeyaz kıyafetleri içinde 3 yeni fotoğraf yayınlayan Ersoy yüzündeki değişimi ile şaşırttı.

67 YAŞINDA GENÇ KIZ GÖRÜNÜMÜ

Nostalji albümleri ile hafızalara kazınan 67 yaşındaki Muazzez Ersoy genç kızı andırdığı fotoğraflarla "Bu kim" sorusunu sordurdu.

392 bin takipçisi olan Nostalji Kraliçesi Ersoy daha önce de "aht ettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım" açıklaması yapmış sağlıklı beslendiğini belirtmişti.

Sağlığına dikkat ettiğini de söyleyen sanatçı, "Kendimde sevmediğim bir şey varsa estetik de yaptırırım." sözleri ile doğal güzel olduğunu vurgulamıştı.

YORUMLAR MUHTELİF

Sosyal medya kullanıcıları fotoğraflar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Paylaşımın altına yapılan "Hepsi birbirine benziyor bu bizim tanıdık Muazzez değil", "Bu o degil restorasyon yapmış", "Bu yüzüne bir şeyler yapmış değil mi hiç Muazzez ersoy'a benzemiyor" yorumları dikkat çekti.