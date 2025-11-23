"Yaşlanmayacağım" diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı
Sosyal medya hesabında yeni fotoğraflarını paylaşan Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden Muazzez Ersoy değişimi ile şaşırttı. Ersoy daha önce "Aht ettim yaşlanmayacağım buruşmayacağım" sözleriyle dikkat çekmişti.
- Muazzez Ersoy 67 yaşında sosyal medyada yeni fotoğraflarını paylaştı.
- Muazzez Ersoy daha önce 'yaşlanmayacağım, buruşmayacağım' açıklaması yapmıştı.
- Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafların Muazzez Ersoy'a benzemediğini yorumladı.
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy sosyal medya hesabında yeni fotoğraflarını paylaştı.
Bembeyaz kıyafetleri içinde 3 yeni fotoğraf yayınlayan Ersoy yüzündeki değişimi ile şaşırttı.
67 YAŞINDA GENÇ KIZ GÖRÜNÜMÜ
Nostalji albümleri ile hafızalara kazınan 67 yaşındaki Muazzez Ersoy genç kızı andırdığı fotoğraflarla "Bu kim" sorusunu sordurdu.
392 bin takipçisi olan Nostalji Kraliçesi Ersoy daha önce de "aht ettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım" açıklaması yapmış sağlıklı beslendiğini belirtmişti.
Sağlığına dikkat ettiğini de söyleyen sanatçı, "Kendimde sevmediğim bir şey varsa estetik de yaptırırım." sözleri ile doğal güzel olduğunu vurgulamıştı.
YORUMLAR MUHTELİF
Sosyal medya kullanıcıları fotoğraflar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Paylaşımın altına yapılan "Hepsi birbirine benziyor bu bizim tanıdık Muazzez değil", "Bu o degil restorasyon yapmış", "Bu yüzüne bir şeyler yapmış değil mi hiç Muazzez ersoy'a benzemiyor" yorumları dikkat çekti.