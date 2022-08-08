Norm Ender, konserinde garsonun başından içki döken Demet Akalın'a gönderme yaptı: Çaptan düşen popçu

Konserinde getirilen şampanyaya beğenmediği için garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a tepkiler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada gündem olan ve meslektaşları dahil birçok kişiden tepki alan Akalın'a bir gönderme de Norm Ender'den geldi.

NORM ENDER: BUNU ÇAPSIZ VE SAKİL BİR POPÇU YAPAR

Norm Ender, konserinde "Bu ne elma suyu gibi" diyerek elindeki içkiyi garsonun başından aşağı döken Akalın'a gönderme yapmak için sahnesinde içki istedi. Gelen içkiyi içen Norm Ender, getiren kişinin yanına giderek "Bu ne biçim şampanya ya. Tuzlu su gibi ya. Kafandan aşağı dökeyim mi? Tabi ki de şaka... Sahnede hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Bunu anca çaptan düşmüş, modası geçmiş, sakil bir popçu yapar arkadaşlar" diyerek Akalın'a gönderme yaptı.

DEMET AKALIN: GURBETÇİ MÜŞTERİLER İSTİYOR

İçkiyi garsonun başından aşağı döktüğü sosyal medyada viral olan Demet Akalın, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaparak "Bu 10 yıldır yapılan bir şey. O gece de personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı" ifadelerini kullanmıştı.