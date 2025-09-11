Nilperi Şahinkaya'dan endişelendiren paylaşım

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde annesi Meltem Vural'ı kanser nedeniyle kaybetmenin acısını yaşamıştı. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canımız annemiz Meltem Vural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 01.09.2025 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur" sözleriyle acısını paylaşmıştı.

"ANNEMSİZ YAPAMIYORUM BENİ AFFEDİN"

30 Ağustos'ta annesini yitiren Şahinkaya, kaybın ardından zor günler geçiriyor. Sosyal medya hesabında sık sık annesine duyduğu özlemi dile getiren ünlü isim, son paylaşımıyla sevenlerini oldukça korkuttu. Gece yarısı annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, gönderisine "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düştü. Ancak Şahinkaya kısa süre içinde bu paylaşımını sildi.

Paylaşımın ardından saatlerce kendisine ulaşılamayan Şahinkaya'nın, aldığı ilaçlar nedeniyle evinde baygınlık geçirdiği yönünde iddialar da gündeme geldi. Bu gelişmeler, ünlü oyuncunun sevenleri arasında büyük kaygı yarattı. Nilperi Şahinkaya'nın yaşadığı acı kaybın ardından zor günler geçirdiği, sosyal medya paylaşımlarıyla da bunu sık sık dile getirdiği biliniyor.

DURUMU İYİ

Yaşananların ardından TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının iddiasına göre ise, oyuncunun sakinleştirici aldığını ve şuan durumunun iyi olduğu belirtildi.