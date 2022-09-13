Nikah Masasına Oturdular

Ünlü oyuncu Özgür Emre Yıldırım, 2 yıldır birlikte olduğu bilim insanı Buse Cevatemre ile evlendi. "Bizimkisi ilk görüşte aşk" diyen çift, pazar günü Beykoz'daki bir kır düğünü ile nikah defterine imza attı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Özgür Emre Yıldırım, Koç Üniversitesi Araştırma Görevlisi Buse Cevatemre ile 2 yıllık ilişkisini nikah masasına taşıdı. Çift, 11 Eylül Pazar günü Beykoz'da kır düğünü düzenlenen töreniyle hayatlarını birleştirdi.

"BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK"

Yakınlarının katıldığı merasimle ömür boyu mutluluğa "evet" diyen Özgür Emre Yıldırım ve Buse Cevatemre nikah sonrası soruları yanıtladı.

Tanıştıkları an birbirlerine aşık olduklarını dile getiren Yıldırım, "Bizimkisi ilk görüşte aşk. Daha o an ikimiz de birbirimizle evleneceğimizi anladık. Ben Buse'yi görür görmez 'İşte evleneceğim kadın' dedim" diye konuştu.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Buse Cevatemre, ünlü oyuncuyu rol aldığı projelerden tanıdığını belirterek "Ben zaten onun hayranıydım" dedi. Eşinin kanser moleküler biyolojisi alanında çalışmalar yaptığını dile getiren Özgür Emre Yıldırım da "Onunla gurur duyuyorum" sözleriyle eşine olan hayranlığını dile getirdi. Çift balayını Antalya'da geçirecek.

ÖZGÜR EMRE YILDIRIM KİMDİR?

Özgür Emre Yıldırım (d. 26 Ekim 1983), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

26 Ekim 1983'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bakırköy Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2006'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi Akşam Okulu'nu, ardından Özel Marmara Akademisi'ni bitirmiştir.

Özgür Emre Yıldırım; Sıcak Kafa, Aile İşi, 50m2, Arif v 216 ve İkimizin Yerine gibi sevilen yapımlarda rol almıştır.