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Nihat Doğan, 3 aylık hamile olduğu söylenen İranlı hayranıyla evlendi

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Uzun zamandır Sevim Alan ile aşk yaşayan ünlü türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Çiftin bebek bekledikleri için apar topar nikah masasına oturduğu ilerdi sürüldü.

Yaşadığı ilişkilerle zaman zaman gündeme gelen Nihat Doğan, uzun zamandır birlikte olduğu Sevim Alan ile ilişkisini noktaladı. Güzellik merkezi sahibi Alan'dan aldığı Ataköy'deki şubesini iade eden Doğan, Arzu isimli hayranıyla sessiz sedasız evlendi.

"NİKAHA ŞAHİT OLDUM"

Gizli kıyılan nikaha şahit olduğunu söyleyen müzisyen Erol Köse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Nihat Doğan, İranlı Arzu ile evlendi. Gelinin 3 aylık hamile iddiası var bu da ayrı bir sevinç yarattı. Siyasete soyunan ve benim de yıllarca albüm yapıp meşhur ettiğim Nihat, çoğu okumuştan kültürlü bir adamdır. Umarım hızlıca baba olur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde annesiyle İran'a giden Doğan, evlilik ve bebek haberleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Nihat Doğan, 3 aylık hamile olduğu söylenen İranlı hayranıyla evlendi

Nihat Doğan, 3 aylık hamile olduğu söylenen İranlı hayranıyla evlendi

Nihat Doğan, 3 aylık hamile olduğu söylenen İranlı hayranıyla evlendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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