Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Güncelleme:
Nihal Candan'ın ölümünün üzerinden iki ay bile geçmeden kardeşi Bahar Candan, "Nihal Candan'ın kız kardeşi" yazısı eklediği TikTok hesabında uzun bir süre sonra ilk kez paylaşım yaptı. Paylaşım, sosyal medyada "zamansız" ve "duyarsız" bulunarak tepki topladı.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunlarının ağırlaşması üzerine geçici olarak tahliye edilmişti.

Uzun süre tedavi gören Candan, hastalığın ilerlemesi ve vücut direncinin düşmesi nedeniyle zor günler yaşadı. 20 Haziran'da fenalaşarak hastaneye kaldırılan genç fenomen, ertesi gün kalbinin ikinci kez durması sonucu hayatını kaybetti.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Nihal Candan'ın vefatı, ailesi ve sevenleri için derin bir üzüntüye neden olurken, acı henüz çok tazeydi. Ölümünün üzerinden iki ay bile geçmemişken, kız kardeşi Bahar Candan, "Nihal Candan'ın kız kardeşi" yazısı eklediği TikTok hesabında uzun bir süre sonra ilk kez paylaşım yaptı. Bu paylaşım, sosyal medyada tepki çekti.

Pek çok kullanıcı, Bahar Candan'ın bu paylaşımını "zamansız" ve "duyarsız" olarak yorumladı. İçeriğin hangi amaçla paylaşıldığı bilinmezken, tepkiler kısa sürede büyüyerek konuyu sosyal medyanın gündemine taşıdı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıq86kjfzk7t:

en yakınınızın ölüsünü gördünüz şahit oldunuz hala ibret almadınızmı ölüm var ölüm ahmaklar

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpurpleler Purpleler:

Bu da iflah olmaz bir vaka.Eceli geldiğinde azraille bile selfie çektirir.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Öztürk:

E sosyal medya sıra seninde ailebe gelecek Gün gelecek öleceksin Ogün ağlayan ağlayacak belki belki 3 gün daha sonra senin sözde ruh haletin ama yapay zekan devreye girecek ce ve sen ailen için hala sözde sanalda yaşayacan okadar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
