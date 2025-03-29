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Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den aşk pozu

Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den aşk pozu
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Sandık Kokusu dizisinde 'Ayça' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, aynı dizide 'Hakan' rolünü canlandıran Pamir Pekin ile yeni bir aşka yelken açtığını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Birliktelikleri doludizgin devam eden ikili, şimdi ise tatil için gittikleri Yunanistan'dan aşk pozu verdi.

Başrollerini paylaştıkları Sandık Kokusu dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin, ilişkilerini gözlerden uzak tutmak yerine takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Ünlü çift, tatil için rotalarını Yunanistan'ın gözde adası Santorini'ye çevirdi.

Pamir Pekin'in sosyal medya hesabından sevgilisi Nesrin Cavadzade ile paylaştığı romantik fotoğraf karesi, kısa sürede binlerce beğeni alırken, fotoğrafa düştüğü "Yok be abi" notu takipçiler arasında merak uyandırdı. Pekin'in bu ifadesi, kimilerine göre ilişkileriyle ilgili çıkan dedikodulara bir yanıt, kimilerine göreyse ikilinin kendi arasındaki bir esprinin yansımasıydı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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