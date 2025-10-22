Haberler

Nesrin Cavadzade partnerinde aradığı özelliği açıkladı

Nesrin Cavadzade partnerinde aradığı özelliği açıkladı
Oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin "Sevgiliniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Basının özel hayatına dair iddialarına açıklık getiren Cavadzade, "Standartlarım çok yüksek, en yüksek standart six pack!" ifadeleriyle ilişki konusundaki beklentilerini dile getirerek kendi standartlarını açıkladı.

Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı bir etkinlikte özel hayatına dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü isim, magazin muhabirlerinin sorularını hem içten hem de esprili bir dille yanıtlayarak sevgilisi kriterini açıkladı.

Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Nesrin Cavadzade, "Yasak Elma" dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle hafızalara kazınmıştı. "Al Yazmalım", "Küçük Ağa", "Bizim Hikaye", "Aşk Tesadüfleri Sever 2" ve son olarak "Sandık Kokusu" gibi yapımlarda rol alan oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil, aşk hayatına dair yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cavadzade, kendisine yöneltilen "Sevgiliniz var mı?" sorusuna samimi bir şekilde cevap verdi. Oyuncu, son dönemde kendisi hakkında çıkan ilişki iddialarına mizahi bir dille değinerek, basının her erkek arkadaşını "sevgilisi" olarak yazmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Basına esprili bir şekilde kırgın olduğunu ifade eden Cavadzade, "Şu an hayatımda kimse yok, olsa söylerim" derken, ideal partneriyle ilgili esprili bir açıklama yaptı: "Standartlarım çok yüksek, en yüksek standart six pack! (karın kası)" sözleriyle hem güldürdü hem de gündeme damga vurdu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
