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Nesrin Cavadzade, başına eşarp takıp partiye katıldı

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Her giydiği kıyafetle gündem olmayı başaran ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade, Tersane İstanbul'daki bir etkinliğe de eşarp ile katıldı. Gece boyunca çılgınlar gibi eğlenen ünlü oyuncunun kombini sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Önceki akşam Tersane İstanbul'da dünyaca ünlü DJ grubu Keinemusik'in çaldığı partide Nesrin Cavadzade de vardı. Beyaz pantolon ve beyaz bir crop giyip, başına eşarp takan oyuncu gece boyunca dans edip eğlendi.

HER YER AÇIK BAŞ KAPALI

Kombinini retro güneş gözlükleri ile tamamlayan Cavadzade'nin bu hali hiç beğenilmedi. Cavadzade'ye sosyal medyada; 'bu eşarp modası çok alakasız', 'her yer açık baş örtülü', gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu gecede böyle görüntülendi;

Nesrin Cavadzade, başına eşarp takıp gece boyunca eğlendi

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Nesrin Cavadzade Nesrin Cevadzade Nesrin Cavadzade İstanbul Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (5)

TT:

Sen kapanmaya ordan başlama :)

8
1
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Fikriye:

Aksesuar ile dini kapanmayı ayırt edemeyen bir toplum oluşmuş.

4
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HUYSUZ ŞİRİN:

BENCE GAYET NORMAL. SOKAKLARDA TESETTÜRLÜYÜM DİYE (GERÇEKTEN TESETTÜRLÜ OLANLARI AYIRIYORUM) ORTADA DOLAŞAN , AÇIKTAN DAHA FAZLA MAKYAJ YAPAN , TESETTÜRÜ SADECE SAÇINI KAPATMAK OLARAK UYGULAYIP DAR GİYSİLER GİYİNEN KADINLAR VARKEN BU KADININ YAPTIĞI GAYET NORMAL.

0
0
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AZAZİL:

üstü forma altını sorma kombini :)

0
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