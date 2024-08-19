Nesrin Cavadzade, başına eşarp takıp partiye katıldı

Önceki akşam Tersane İstanbul'da dünyaca ünlü DJ grubu Keinemusik'in çaldığı partide Nesrin Cavadzade de vardı. Beyaz pantolon ve beyaz bir crop giyip, başına eşarp takan oyuncu gece boyunca dans edip eğlendi.

HER YER AÇIK BAŞ KAPALI

Kombinini retro güneş gözlükleri ile tamamlayan Cavadzade'nin bu hali hiç beğenilmedi. Cavadzade'ye sosyal medyada; 'bu eşarp modası çok alakasız', 'her yer açık baş örtülü', gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu gecede böyle görüntülendi;