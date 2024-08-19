Nesrin Cavadzade, başına eşarp takıp partiye katıldı
Her giydiği kıyafetle gündem olmayı başaran ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade, Tersane İstanbul'daki bir etkinliğe de eşarp ile katıldı. Gece boyunca çılgınlar gibi eğlenen ünlü oyuncunun kombini sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Önceki akşam Tersane İstanbul'da dünyaca ünlü DJ grubu Keinemusik'in çaldığı partide Nesrin Cavadzade de vardı. Beyaz pantolon ve beyaz bir crop giyip, başına eşarp takan oyuncu gece boyunca dans edip eğlendi.
HER YER AÇIK BAŞ KAPALI
Kombinini retro güneş gözlükleri ile tamamlayan Cavadzade'nin bu hali hiç beğenilmedi. Cavadzade'ye sosyal medyada; 'bu eşarp modası çok alakasız', 'her yer açık baş örtülü', gibi yorumlar yapıldı.
Ünlü oyuncu gecede böyle görüntülendi;