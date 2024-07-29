Üye Girişi
Haberler

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun yıllardır meslektaşı Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, hamile olduğunu müjdesini verdi.

Fatih Harbiye setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti 2016 yılında görkemli bir düğünle evlendi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten bebek müjdesi geldi.

"MUTLUYUZ, MEMNUNUZ VE İYİYİZ"

Bir süredir hamilelik iddiasıyla gündeme gele güzel oyuncu, Instagram hesabından karnını tutarak yaptığı paylaşıma "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasıl kelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü. Oyuncu paylaşımına eşi Kadir Doğulu'yu etiketlerken yorumlara da kapattı. Babalık heyecanı yaşayan Kadir Doğulu ise Instagram hesabından eşinin paylaşımını yayınlayarak açıklama yazmadı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Neslihan Atagül Kadir Doğulu Bebek Magazin Yaşam Haberler

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

 Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı

Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı

 Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte skandal! Güvenlik kamerasına yansıdı

Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte skandal! Güvenlik kamerasına yansıdı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title