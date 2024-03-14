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Neslihan Atagül'ün Milano pozlarıyla dikkat çekmesi

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Neslihan Atagül'ün son olarak Milano pozlarıyla dikkat çektiği konuşuluyor. Kadir Doğulu'nun eşi hakkında çıkan aldatma iddiaları da gündemde.

Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığına dair iddialar geçtiğimiz sene çok konuşuldu. Kadir Doğulu'nun başka kadınlarla samimi kareleri sosyal medyayı sallamıştı. Çift bu olaydan sonra aşk pozlarını paylaşmıştı.

İmaj değiştiren Neslihan Atagül'ün son olarak Milano pozlarıyla dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz yayınında da bu pozlar konuşulurken ünlü çiftin özel hayatına dair de yorumlar gecikmedi.

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Arto "Sizce Neslihan Kadir'i paylaşıyor mudur?" diye sorarak gündem oldu. Yağmur Çevik ise "Benim iddiam paylaşıyor" diyerek net konuştu.

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Hande Sarıoğlu ise "Herkes her şeyi konuşuyor ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Her ne yaşarlarsa yaşasınlar birbirlerine sık sıkıya bağlılar" dedi.

Yağmur Çevik ise "Serra ile de ilişki yaşadılar" diyerek geçmişteki iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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