Nelson Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a sert eleştiri
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Meghan Markle, Prens Harry ile olan düğününün, Güney Afrika'daki ırkçı rejimle mücadele eden Nelson Mandela'nın özgürlüğüne kavuşması kadar ülkeyi sevindirdiğini iddia ederek ortalığı karıştırmıştı.
Meghan Markle, Prens Harry ile olan düğününün, Güney Afrika'daki ırkçı rejimle mücadele eden Nelson Mandela'nın özgürlüğüne kavuşması kadar ülkeyi sevindirdiğini iddia ederek ortalığı karıştırmıştı. Mandela cephesinden sert yanıt geldi!
Kaynak: DailyMotion.com / Magazin