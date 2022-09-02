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Nelson Mandela'nın torunundan Meghan Markle'a sert eleştiri

Magazin Haberleri

Meghan Markle, Prens Harry ile olan düğününün, Güney Afrika'daki ırkçı rejimle mücadele eden Nelson Mandela'nın özgürlüğüne kavuşması kadar ülkeyi sevindirdiğini iddia ederek ortalığı karıştırmıştı.

Meghan Markle, Prens Harry ile olan düğününün, Güney Afrika'daki ırkçı rejimle mücadele eden Nelson Mandela'nın özgürlüğüne kavuşması kadar ülkeyi sevindirdiğini iddia ederek ortalığı karıştırmıştı. Mandela cephesinden sert yanıt geldi!

Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

Nelson Mandela Meghan Markle Güney Afrika Prens Harry Magazin Haberler

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