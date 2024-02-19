Nejat İşler'in son hali şaşırttı

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi final yapan sevilen oyuncu Nejat İşler, son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

SAÇLARI PROTEZ MİYDİ?

Son halinde saçları dökülen ve sakalları beyazlayan Nejat İşler'in son hali sosyal medyayı ikiye böldü.

Aile dizisinde saçları son derece gür olan Nejat İşler'in 1 ayda saçlarının dökülemeyeceği konuşulurken, son fotoğrafındaki farkın nedeni ortaya çıktı.

Bazı kişiler yeni projesi için imajı değişikliğine gittiğini iddia ederken, bazı kişiler de daha önce rol aldığı işlerde saçlarına protez kullandığını öne sürdü.

Yıllar önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle 3 ay yoğun bakımda tedavi gören Nejat İşler, kısa süre içerisinde kilo almış ancak kilolarını hızla vererek eski formuna yaklaşmıştı.

İşte Nejat İşler'in son hali...