Nejat İşler'in olaylı gecesi! Muhabirlere küfürler savurdu

Nejat İşler, gece geç saatlerde bir mekandan çıkarken basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Röportaj yapmak isteyen muhabirlerin ısrarlı tavırlarından bunalan İşler, ayakta durmakta zorlanırken bir anda öfkesine hâkim olamadı. Küfürler ederek bağıran oyuncu, "Beni rahat bırakın" diyerek ortamdan uzaklaştı.

Usta oyuncu Nejat İşler, gece saatlerinde bir mekandan çıkarken basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yanında bir arkadaşı bulunan İşler'in alkollü olduğu gözlerden kaçmadı.

Mekanın kapısında kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemeyen oyuncu, ısrarlı röportaj talepleri karşısında bir anda sinirlendi. "Sevilen bir oyuncusunuz, projelerinizden konuşalım" diyen basın mensubuna bağırarak tepki gösteren İşler, küfürler ederek muhabirleri susturmaya çalıştı.

"BENİ RAHAT BIRAKIN"

Oldukça öfkeli görünen ünlü isim, ayakta durmakta zorlandığı anlarda sesini yükselterek, "Sevilen bir oyuncu falan değilim, işinize bakın. Beni rahat bırakın, kavga etmek istiyorsanız edelim" ifadelerini kullandı. Muhabirlerin ilgisinden bunalan Nejat İşler, tepkisini sürdürerek küfürler savurdu ve "Beni bıraksanıza" diyerek ortamdan uzaklaştı.

