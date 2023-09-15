Nejat İşler Hastaneye Kaldırıldı İddialarına Yanıt Verdi
Nejat İşler'in alkol zehirlenmesi yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı iddialarına oyuncu yanıt verdi. İşler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu açıkladı.
Nejat İşler'in alkol zehirlenmesi yaşadığı ve Nişantaşı'nda bulunan bir hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan iddia, oyuncunun sevenlerini üzüntüye boğdu.
Ocak 2014'te septik şok sebebiyle hastaneye kaldırılıp, üç ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İşler, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile söz konusu iddialara yanıt verdi.
"İŞİMDEYİM, GÜCÜMDEYİM"
'Zaferin Rengi' adlı filmin kadrosunda yer alan 51 yaşındaki oyuncu, sette çekilen bir kareye yer verdi ve paylaşımına, "İşimdeyim, gücümdeyim" mesajını yazdı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin